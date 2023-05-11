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اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد.

الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

 

الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

تعديلات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على إجراء بعض التعديلات المرتقبة في تشكيل الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدٍ السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابقة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تعديلات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى

 

الزمالك يعدل موعد مران الغد قبل مواجهة الإسماعيلى بالدورى

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي غدا الجمعة في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يعدل موعد مران الغد قبل مواجهة الإسماعيلى بالدورى

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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