شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للأهلي بملعب رادس استعدادا لمباراة الترجى بدورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير بملعب حمادي العقربي برادس، استعداداً لمباراة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي اليوم بفندق فريق الترجي بتونس، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمنى، وخلال الاجتماع تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء. كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

ويلتقى الأهلي مع الترجي في العاشرة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.