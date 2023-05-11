شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الأهلى أمام الترجى.. خيارات متنوعة وأسلحة متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الأهلي أسلحة هجومية متعددة تجعله مرشحا للفوز على الترجي في موقعة رادس، باللقاء الذي يجمعهما في العاشرة مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذه الأسلحة تمنح السويسري مارسيل كولر مرونة كبيرة في تنوع الخطط والتكتيك الذى يواجه به نظيره نبيل معلول مدرب الترجي في أمسية الجمعة.

يمتلك الأهلي أجنحة مميزة تتمثل في الرباعي المميز حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو"، وإن كانت الكفة تميل في هذا المركز لثنائية الشحات وعبد القادر.

مركز المهاجم الصريح يضم وفقا لقائمة الأهلي المسافرة لتونس ثلاثة لاعبين هم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف، وإن كان الأخير لا يملك فرص متساوية مع تاو وكهربا لقيادة هجوم المارد الأحمر أمام الترجي.

رهانات كولر الهجومية ليست خفية على الترجي، لأن مسيرة الأحمر في دوري الأبطال هذا الموسم برهنت على القوة الهجومية التي تجسدت في تسجيل الفريق لـ20 هدفا بداية من دور الـ32 مرورا بدوري المجموعات ومواجهتي ربع النهائي.

كل هذه الخيارات الهجومية للأهلي تجعل كولر في اختبار حقيقي لاختيار التشكيل الأنسب لمواجهة الترجي.. فكيف يستغل المدرب السويسري هذه الأفضلية؟!