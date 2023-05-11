شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 5 / 2023، حيث شهدت اليوم أخبارا كثيرة أبرزها طبيب الأهلى يؤكد جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة الترجى.

الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك فى الدورى

رصدت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين للفوز على الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى. طبيب الأهلى يؤكد جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة الترجى أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباراة الترجي، المقرر لها الثامنة مساء غد بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة . فيتوريا يعلن: وصلنا إلى 200 اجتماع بين أفراد الجهاز الفنى كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تغيير خطته اليومية في العمل مع الجهاز الفني للفراعنة، وذلك استعدادا لاستكمال مشوار الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا.

الهانى سليمان يقترب من العودة لعرين سموحة أمام فيوتشر بالدورى

يدرس أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى الفريق السكندرى أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدورى.

كولر للاعبى الأهلى: الشباك نظيفة أمام الترجى خطوة مهمة فى طريق النهائى

طالب السويسرى مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر "نظيفة" فى مباراة التونسى المقرر لها غداً فى دورى الأبطال، مُشدداً لهم على أن الخروج من لقاء الغد دون أهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهائى البطولة.

الإسماعيلى يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك

أكد أسامة خليل المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، إن إدارة الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى صرفت جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل.

أحمد فتوح يشارك فى جزء من التدريبات واستمرار تأهيل ثلاثى الزمالك

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وزير الرياضة يطمئن على الأهلى وطائرة الزمالك ومنتخب الأثقال فى تونس

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالسفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى لرفع الاثقال المشارك بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (10-20) مايو بالجمهورية التونسية.

أسوان يختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية ويعود للقاهرة استعدادا للزمالك

يختتم اليوم الخميس، فريق أسوان معسكره المغلق بالإسماعيلية والذى أستمر ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.

إنبى: تامر مصطفى مستمر معنا وهذا موعد التحقيق مع تراورى

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إن عقد تامر مصطفى المدير الفني لمدة موسم ونصف موضحاً أنه مستمر معهم،لافتاً إلى أن نتائج الفريق البترولى تحسنت في الفترة الأخيرة بالمقارنة بالماضى.