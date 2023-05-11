شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الشرقية بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة.

سجل أهداف فريق طلائع الجيش أحمد سمير في الدقيقة 60 بتسديدة رأسية لتسكن شباك حارس مرمى فريق الشرقية وعزز إسلام محارب بالهدف الثانى في الدقيقة 92، بينما أحراز الهدف الثالث كريم طارق حلاوة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع.

ومن المقرر أن يلاقى فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة ولم يحدد لها موعد حتى الآن.

وألغى الحكم هدفا لفريق طلائع الجيش أحرازه محمود وادى في الدقيقة 18 بداعى التسليل من عمر الشوط الأول وسيطر لاعبو الفريق على مجريات اللقاء في غياب تام من قبل لاعبى الشرقية.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: حسن مجدس، محمد دياب، خالد سطوحي، يحيى حامد.

الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، أشرف مجدي.

في الهجوم: مروان محمد، محمود وادي، أحمد سمير.

بينما تشكيل فريق الشرقية بقيادة مراد عباس كالتالى:

حراسة المرمى: إبراهيم الشحات.

الدفاع: حسن ماريو (4) – محمد إسماعيل (30) – أحمد صقر (6) – أحمد رضا (32)

خط الوسط: كريم ناصر (27) – عمر فتحي (25) – حامد فيصل (24) – محمد عاطف (15) – أحمد عبد الغني (7).

خط الهجوم: السيد مصطفى (13).