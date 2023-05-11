شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن تغيير خطته التدريبية: وصلنا لـ200 اجتماع بين أفراد الجهاز الفنى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تغيير خطته اليومية في العمل مع الجهاز الفني للفراعنة، وذلك استعدادا لاستكمال مشوار الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا.

وكتب فيتوريا عبر حسابه على انستجرام: الآن غيرت العمل اليومي في التدريب إلى اجتماعات، وصلنا إلى 200 اجتماع بين أفراد الجهاز الفني بأقسامه المختلفة ومجلس الإدارة، وما يسعدني أن هذا يدفعني للتفكير، والتخطيط وترتيب كل شيء متعلق بمنصبي كمدرب لبلد عظيم مثل مصر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على خوض مواجهة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات إفريقيا، في يونيو المقبل.

وفضَّل فيتوريا خوض مواجهة مع أحد المنتخبات الأفريقية على عرض مواجهة البرازيل وديًا في يونيو، بسبب الرغبة في مزيد من الاحتكاك مع منتخبات القارة السمراء، بجانب تحسين ترتيب الفراعنة فى التصنيف الشهرى للفيفا.

تلقى اتحاد الكرة عرضاً من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا ومنتخب البرازيل، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر يونيو المقبل.

وسبق لاتحاد الكرة تلقى أكثر من عرض لخوض ودية فى يونيو المقبل، أبرزها من المكسيك والمغرب وأوزبكستان، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن، ومازالت هناك مشاورات مع الجهاز الفني للمنتخب حول المباراة.