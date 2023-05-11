شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع التليفونات.. والتعدين يهزم الألومنيوم فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق مصر المقاصة في فخ التعادل الإيجابي مع تليفونات بنى سويف 2 /2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 43 ليتراجع للمركز الخامس، فيما رفع فريق تليفونات بنى سويف رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.

وقلب فريق النصر للتعدين تأخره بهدف أمام الألومنيوم لفوز بهدفين، ليرفع النصر للتعدين رصيده إلى 47 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع فى ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق الألومنيوم عند النقطة 33 في المركز الثامن.

وحقق أسمنت أسيوط فوزا صعبا على فريق المدينة المنورة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المدينة المنورة عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

الألومنيوم 1 /2 النصر للتعدين

مصر المقاصة 2 /2 تليفونات بنى سويف

المدينة المنورة 0/ 1 أسمنت أسيوط

وتستكمل مباريات الجولة الـ25 في مجموعة الصعيد يوم الجمعة بمباراتين بين المنيا والجونة، ديروط مع الفيوم، ويوم السبت 3 مواجهات قوية بين كيما أسوان مع شبان قنا، بترول أسيوط مع ملوى، وأخيرا لافيينا مع مركز شباب طامية.