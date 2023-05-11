شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته بالمنافسة أمس الأربعاء على فانز الكاميرونى بنتيجة42/20 .

تضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات ،

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).