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الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

 

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته بالمنافسة أمس الأربعاء على فانز الكاميرونى بنتيجة42/20 .

 

تضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

 

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

 

أما على صعيد منافسات السيدات ،

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

 

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

 

المجموعة الأولى (سيدات): 

 

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

 

المجموعة الثانية (سيدات): 

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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