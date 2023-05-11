شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين طلائع الجيش والشرقية فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى طلائع الجيش والشرقية في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر والذي يقام على ستاد جهاز الرياضة.

وألغى الحكم هيثم عثمان هدف لفريق طلائع الجيش أحرازه محمود وادى في الدقيقة 18 بداعى التسلل وسيطر لاعب الفريق على مجريات الـ45 الدقيقة الأولى في غياب من قبل لاعبى الشرقية .

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: حسن مجدس، محمد دياب، خالد سطوحي، يحيى حامد

الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، أشرف مجدي.

في الهجوم: مروان محمد، محمود وادي، أحمد سمير.

بينما يأتي تشكيل فريق الشرقية بقيادة مدربه مراد عباس كالتالى :

حراسة المرمى: إبراهيم الشحات.

الدفاع: حسن ماريو (4) – محمد إسماعيل (30) – أحمد صقر (6) – أحمد رضا (32).

خط الوسط: كريم ناصر (27) – عمر فتحي (25) – حامد فيصل (24) – محمد عاطف (15) – أحمد عبد الغني (7).

خط الهجوم: السيد مصطفى (13).