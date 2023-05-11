بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت إذاعة "موزاييك" التونسي، إن كاف رفض الطعن التى تقدمت به إدارة الترجى التونسى ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، بخوضه مباراتين بدون جمهوره، بسبب أحداث جماهيره خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعاقب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم نادى الترجى التونسى بمباراتين دون حضور جمهوره ومباراتين مع تأجيل التنفيذ، وغرامة مالية على النادى التونسى بقيمة 300 ألف دولار، ما يعادل 913 ألف دينار تونسى.

ووقعت أحداث عنف خلال مباراة الترجى الرياضى وشبيبة القبائل الجزائرى فى الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا بسبب اشتباكات بين عدد من الجماهير وقوات الأمن ما تسبب فى تأخير انطلاق الشوط الثاني بـ45 دقيقة.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، في العاشرة مساء الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي، كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا

القناة الناقلة

وتذاع المباراة حصريا عبر شبكة بي إن سبورتس ٤