شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يجتمع بلجنة الحكام ويزور المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اجتماعا اليوم، لتحليل أداء الحكام وشرح الحالات التحكيمية التي شهدتها الفترة الماضية في المسابقات المحلية، بحضور محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، وتوفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، وتوني عثمان مسئول العلاقات العامة.

وأكد بيريرا خلال الاجتماع أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة للمناطق، وعقد دورات بجانب تحديث بيانات الحكام.

وأوضح بيريرا أنه سعيد بالدفع بالعناصر الشابة في المباريات الأخيرة، مطالبا بضرورة تقليل الأخطاء في المراحل المقبلة التي تحتاج مزيدا من التركيز في المباريات الحاسمة في بطولة الدوري.