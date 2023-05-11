قرعة كأس آسيا قطر 2023 تسفر عن مجموعات قوية

المنامة - ياسر ابراهيم -



أسفرت قرعة كأس آسيا - قطر 2023 التي سحبت اليوم الخميس عن مجموعات قوية أبرزها المجموعة الأولى.



وجاء برفقة منتخب قطر حامل اللقب كل من الصين وطاجيكستان ولبنان حيث تواجد كل من المنتخبين الصيني مع اللبناني في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وستتكرر مواجهة سوريا وأستراليا في ذات المجموعة مجدداً بعدما التقيا ضمن مجموعة واحدة في النسخة السابقة في 2019.



وأتى المنتخب الإيراني رفقة الإمارات وستتكرر المواجهة بينهما بعدما تواجدا بذات المجموعة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وجاء المنتخب العراقي بعيداً عن مواجهة أي منتخب عربي ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت اليابان وإندونيسيا وفيتنام أيضاً.



وستشهد المجموعة الخامسة مواجهة عربية خالصة بين الأردن والبحرين.



أما المجموعة السادسة فستضم مواجهة خليجية مثيرة بين السعودية وعُمان.





المجموعات:



المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان.



المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.



المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.



المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام.



المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.



المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغيزستان، عمان.

(بي إن سبورت)

