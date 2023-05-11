شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يعود للمشاركة مع فيوتشر بعد غياب 69 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر إلى المشاركة في المباريات، وذلك خلال لقاء الأسطول في دور الـ 32 بكأس مصر، والتي انتهت بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل فيوتشر لدور الـ 16 بالبطولة.

وغاب عمر كمال عن فيوتشر لمدة بلغت 69 يوماً، حيث كانت آخر مباراة شهدت مشاركة عمر كمال، هي مواجهة الإسماعيلي يوم 3 مارس الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الدوري.

وتعرض عمر كمال لإصابة القطع في الرباط الخارجي للركبة، ليخضع لفترة تأهيل بأحد المراكز الطبية بقطر، قبل أن يعود إلى فريقه ويشارك في المباريات.

وخاض عمر كمال عبد الواحد 19 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً لزملائه بالفريق.

ويعتبر نجم فيوتشر من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها على ماهر المدير الفنى للفريق، كما نجح عمر كمال فى حجز مقعد أساسى بين صفوف منتخب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تطور مستواه مع فريقه.