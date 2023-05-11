شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يغيب عن الإسماعيلى أمام الزمالك فى الدورى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ضربة موجعة بغياب عبد الرحمن مجدى جناح فريق الدراويش عن مباراة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلي بعدما أثبتت الأشعة معاناته من تنزق في عضلة الفخد ليخرج بشكل رسمي من قائمة الفريق أمام الزمالك.

وأكد أسامة خليل، المتحدث الرسمى للإسماعيلى، أن إدارة النادي صرفت جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك، كما رصدت مكافآت خاصة حال الفوز من أجل مواصلة التقدم فى جدول الدورى.

وأوضح أسامة خليل أن إدارة الإسماعيلى تبذل مجهودا كبيرا من أجل توفير باقى المستحقات من أجل إعادة الاستقرار داخل الفريق ورفع معنوياتهم قبل المباريات المهمة المقبلة وأولها مواجهة الزمالك.

ويفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت، بعدما حصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

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