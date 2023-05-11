شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكونغ فو تغادر إلى المغرب للمشاركة فى البطولة العربية للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطني للووشو كونغ فو مطار القاهرة متجهة إلى دولة المغرب للمشاركة في البطولة العربية الثامنة للكبار للووشو كونغ فو التي تقام في مدينة الرباط حتى 15 مايو الجاري.

وتشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة وهم كريم خيري إسماعيل، محمود عاطف، محمد خالد الجيلاني، أحمد إسماعيل المحمودي، عمر ممدوح علي، مروان عاطف عبد المقصود، يوسف عبد الرحمن علي، فيما جاءت قائمة اللاعبات كالتالي: هاجر محمد السيد، رؤى خالد علي، سارة صلاح محمد، أروى محمد حسن، منة الله محمد.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن عناصر المنتخب الوطني استعدت بقوة للمشاركة في البطولة العربية في نسختها الثامنة للكبار من خلال إقامة معسكرات بفترة كافية من أجل تجهيز كافة العناصر.

وأضاف أن البطولة العربية للكبار للووشو كونغ فو تشهد منافسات قوية بين الدول المشاركة حيث من المتوقع أن تظهر العديد من العناصر القوية بين مختلف الدول المشاركة في المنافسات.

وتضم البعثة العقيد الكيلاني فاروق رئيسا للبعثة وكابتن عصام سليمان حكم أساليب، وكابتن أحمد علي ورداني حكم ساندا وكابتن محمد سيف الدين مدرب عام ساندا وكابتن الجوهري سيد الجوهري مدرب أساليب.

ويشارك ثلاثة حكام في البطولة ضمن حكام الاتحاد العربي للووشو كونغ فو وهم وليد أبو هيسة حكم ساندا فيما يسافر الحكمان كابتن خالد عبد الحميد، وكابتن يوسف شريف على نفقتهم الشخصية.