شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم فانز الكاميرونى فى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره فانز الكاميرونى بنتيجة 28/21 فى إطار ثالث أيام بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى .

يلتقى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره أول أغسطس الأنجولى السابعة مساءا ، فى ثالث لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته

الثلاثاء على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26 قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15 .

وأقيم الاجتماع الفنى للبطولة أمس الاثنين بحضور خالد العوضى مدير البطولة، ومدحت البلتاجى نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، ومن الاتحاد الأفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات الرجال كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي، فاب الكاميروني.