شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية ويعود للقاهرة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، فريق أسوان معسكره المغلق بالإسماعيلية والذى أستمر ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.

ويستعد فريق أسوان استعداداته لمواجهة الزمالك فى الدوري، في الجولة 28 من مسابقة الدوري باستاد القاهرة الدولى، والتي يطمح من خلالها لتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.

وودع أسوان مسابقة كأس مصر مؤخرا من دور الـ32، حيث تأهل فريق الداخلية إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أسوان بنتيجة "4-3" بركلات الترجيح بعد التعادل "2-2" على ملعب بتروسبورت فى الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة.

افتتح آلان كيامبادي التسجيل للداخلية في الدقيقة 21، وتعادل أسوان في الدقيقة 45+2 بهدف إسلام جمال، وتقدم الداخلية مجدداً عن طريق محمود طلعت بالدقيقة 68، ولكن أسوان تعادل بهدف قاتل سجله مصطفى عبد الرسول بالدقيقة 90+4، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة قبل اللجوء لركلات الترجيح، وسجل لصالح الداخلية وليد مصطفى ومحمد نصير ومحمود طلعت ومحمد رمضان وأضاع سمير فكري.