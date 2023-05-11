شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى عمرو السيسى من إصابة "الركبة" وجاهزية مصطفى الزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الفترة الماضية، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوي الركبة.

وشارك عمرو السيسي في جميع فقرات المران سواء التأهيلية أو الفنية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

كما شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء اللاعب من البرنامج التدريبي الذي وضع له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.

وأدى الزناري الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.