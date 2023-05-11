شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقى بالجهاز الفنى الجديد للمصرى ويشيد ببداية مهمتة الجيدة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء عادل الغضبان بالبداية الجيدة للجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى والتى أسفرت عن التأهل لدور ال 16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى فريق بترول اسيوط باللقاء الذى اقيم باستاد برج العرب .

وأكد محافظ بورسعيد خلال لقائه بالمدير الفنى الجديد الدكتور ميمى عبد الرازق ومعاونيه احمد الكاس وطارق السيد واحمد جاب الله ومحمد معوض وخالد جاد الله بمقر معسكر الفريق ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ على اهمية مساندة مشجعى واعضاء المصرى المخلصين لمجلس ادارة النادى واللاعبين وجهازهم الفنى خلال المرحلة الاخيرة للموسم الكروى الحالى من أجل إحراز مركز جيد بجدول الدورى العام ، والتأهل لمباراتى النهائى لبطولتى كاس الرابطة وكاس مصر لاسعاد مواطنى بورسعيد جميعا.

وجدد محافظ بورسعيد التزام المحافظة بالدعم المالى والمعنوي للنادى المصرى لتحقيق امال وامنيات جماهيره ودفع الفريق الاول للمكانة اللائقة بتاريخه وجماهيريته الكبيرة بالمسابقات المحلية والقارية وأشار للثقة الكاملة فى الجهاز الفنى الجديد والذى يضم نخبة من أفضل مدربى مصر على الاطلاق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.