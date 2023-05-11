شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تحتضن بطولتى أفريقيا لكرة السرعة "السادسة" للمنتخبات والأولى للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة الإسماعيلية لاحتضان كل من بطولتى أفريقيا لكرة السرعة النسخة السادسة للمنتخبات، والأولى للأندية الأفريقية وذلك بمشاركة 15 دولة وأكثر من 200 لاعب من جميع الدول الأفريقية.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب، ترشيح 4 اندية مصرية فى البطولتين وذلك استنادا لنتائج بطولة الجمهورية للناشئين والكبار لموسم 2021/2022 وهم الرواد وهليوبولس والقناة ودسوق، وذلك لتمثيل مصر بين الأندية الأفريقية المشاركة فى البطولة.

ومن المتوقع حصول المنتخب الوطنى على المراكز الأولى، نظرا للشعبية الجارفة للعبة فى مصر فى اللعبة، كما يسعى رئيس الاتحاد المصرى النائب أحمد الخطيب مع المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد العربى والأفريقى لكرة السرعة الظهور بالمظهر الذى يليق باسم مصر.

يأتى هذا فى الوقت الذى التقى فيه المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد العربى والأفريقى مع كل من الدكتور خالد عفيفى رئيس نادى القناة واعضاء مجلس ادارة النادى والدكتور أحمد الهوارى عضو مجلس ادارة الاتحاد فى مقر النادى بالإسماعيلى وأيضا التقى بمستشار رئيس هيئة القناة السيد الفريق اسامه ربيع وذلك لتنسيق البطولة وبحث كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين والترويج لها بمدينة الاسماعيلية وذلك فى إطار سياسة المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لتوسيع نشاط الاتحاد فى أفريقيا وزيادة عدد البطولات لنشر اللعبة فى الدول الافريقية وقوة المنافسة.

ومن جانبه، أكد المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة السرعة انه يسعى جاهدا لإنتشار اللعبة فى أفريقيا حيث تم تأسيس 3 اتحادات أفريقية جديدة داخل القارة السمراء ومدهم بالأدوات الرياضية الخاصة باللعبة لتساهم بقدر كبير فى نشر اللعبة وهذا أحد ضمن اهتمامات الاتحاد الأفريقى والخطة الموضوعة فى نشر اللعبة بدول افريقيا.

وأضاف عمرو حسين انه سعيد جدا لإقامة بطولة أفريقية للأندية كأول مرة لأنه كلما زادت البطولات زاد انتشار اللعبة بصورة اكبر وخلق منافسات كبيرة وجديدة.