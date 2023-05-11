شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ورد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مباراة قوية أمام نظيره رد ستار الإيفوارى مساء اليوم الخميس فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

موعد مباراة الزمالك ورد ستار

تقام مباراة الزمالك أمام رد ستار فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته بالمنافسة أمس الأربعاء على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20.

تضم المجموعة الأولى، الزمالك المصرى، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).