شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاضرة الـ30 دقيقة بين أوسوريو ولاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

واستمرت المحاضرة الفنية لأكثر من نصف ساعة داخل غرفة المحاضرات بمقر النادى، شرح فيها للاعبين بشكل نظرى كل الأمور والمواقف الفنية التى حدثت خلال مباراة بروكسى الأخيرة فى كأس مصر، والتى تم تدوينها بشكل كامل.

وحرص المدير الفنى على منح بعض اللاعبين تعليمات فنية خاصة خلال المحاضرة، كما وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية سواء باستخدام أدوات الجيمانيزيوم أو بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق و أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص أوسوريو على الحديث مع مخطط الأحمال أثناء أداء الفقرة التأهيلية و اطمأن منه على الحالة البدنية الخاصة باللاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.