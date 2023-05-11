شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يراقب جناح المنصورة لضمه فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى جميل جناح نادى المنصورة اهتمامات كثير من أندية الدورى الممتاز للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن جميل تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وأصبح مرشحا بقوة للانتقال إلى أحد أندية الدورى الممتاز عبر بوابة فريقى المصرى البورسعيدى والإسماعيلى بدءًا من الموسم المقبل.

ويعد مصطفى جميل أبرز اللاعبين فى درجة الثانية، ويلعب صاحب الـ27 عاماً معاراً الموسم الحالى من نادى النجوم ويتبقى له موسم فى عقده حيث شارك فى 24 مباراة الموسم الحالى عبر دورى الدرجة الثانية سجل خلالهم 6 اهداف وصنع مثلهم.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة الداخلية فى المباراة التى تجمع الفريقين، فى السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصرى بهدف نظيف.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.