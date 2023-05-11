شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد عرفة يقترب من تدريب منتخب الصالات خلفا لـ هشام صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب جهاد عرفة من تدريب منتخب مصر لكرة الصالات خلفا لـ هشام صالح الذى استقر اتحاد الكرة على رحيله خلال الفترة الأخيرة.

واستقر اتحاد الكرة على إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، نظرا لتراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وتحديدا عقب الخسارة من ليبيا وديا مؤخرا.

واكتفى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح بالمركز الخامس فى بطولة تايلاند الودية الأخيرة، بعدما حقق فوزا وحيدا فى الدورة، على حساب منتخب موزمبيق بنتيجة (4-2)، والتى أقيمت فى شهر مارس الماضى، بينما خسر المنتخب أمام السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف فى المواجهة الأولى، ثم الخسارة أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الثانية.