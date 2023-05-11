ياسر إبراهيم يقترب من تدعيم دفاع الأهلى أمام الترجى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - أقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من العودة للتشكيل الأساسي للفريق في مباراة الغد أمام الترجي التونسي في إستاد رادس المقرر لها العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعافى من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن جزع في الكاحل وحرمته من مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وبات في حكم شبه المؤكد مشاركة ياسر إبراهيم بجوار محمد عبد المنعم في خط الدفاع لرغبة الجهاز الفني في عدم الإستعانة بـ محمود متولي غداً رغم سفره مع البعثة حفاظاً عليه وحتى لا يتعرض لأي مكروه بعد إصابته في مباراة السوبر بإغماءة قوية أثارت القلق والخوف في نفوس الجميع قبل إستفاقته وسفره مع البعثة إلى تونس.

وبذلك يعود للأهلي ، ياسر إبراهيم ومن قبله عمرو السولية في مباراة الترجي بعدما غاب الثنائي عن الفريق في مباراة السوبر للإصابة وهو ما يمثل إضافة للأهلي الذي عانى من لعنة الإصابات مؤخراً.