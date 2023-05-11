شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز غير مسبوق.. نور الشربينى أول لاعبة اسكواش تتأهل لـ9 نهائيات ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة المصرية نور الشربينى، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إنجازاً غير مسبوق فى اللعبة، وذلك بعد تأهلها للمباراة النهائية ببطولة العالم، حيث يعد هذا النهائى التاسع الذى تستعد الشربينى لخوضه كأول لاعبة تحقق هذا الإنجاز.

وضمنت مصر لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش، وذلك بعد تأهل الثنائى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتستعد نور الشربينى لخوض النهائي التاسع لها في بطولة العالم، بموسم 2023، وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021،و2022ـ2023.

بينما حصدت نور الشربيني وصافة بطولة العالم في 2017 بعد هزيمتها في المباراة النهائية أمام رنيم الوليلي بطلة الاسكواش المعتزلة، و حصلت الشربيني على لقب بطلة العالم تحت عمر 19 سنة وهي في سن 13 عاماً.

وفازت نور الشربيني على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 6-11, 11-4.

وتلتقى نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر في نهائي النسخة الحالية من بطولة العالم.

نور الشربيني باتت تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، والتى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة، ومازالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.