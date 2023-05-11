شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عثمان حكما لمباراة طلائع الجيش والشرقية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم هيثم عثمان لإدارة مباراة طلائع الجيش والشرقية، فى السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة ، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

ويدخل فريق طلائع الجيش المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

وعكف عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة الشرقية بالكأس، ويرى النحاس أن تلقى شباك فريقه 35 هدفاً فى 25 مباراة أمر صعب للغاية، ويتسبب فى نزيف النقاط فى مباريات كثيرة.

وطالب عماد النحاس من لاعبيه بعدم التهاون أمام فريق الشرقية واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل إنهاء المباراة مبكرا والحذر من مفاجآت كأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفا.