تطوير الجانب البدنى أول ملاحظات مساعد أوسوريو فى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - دون الكولومبى فريدى هيرناندو مساعد كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك، أولى ملاحظاته على لاعبى الفريق الأبيض على مدار 11 يوما من العمل فى القلعة البيضاء والتى تمثلت فى ضعف الجانب البدنى ومعدلات اللياقة والجرى فى الملعب.

وينوى أوسوريو بالتعاون مع مساعده العمل على هذه النقطة،مع لاعبى الزمالك من أجل تطويرها بالشكل الذى يتناسب مع قدرات وإمكانيات كل لاعب، حيث يرى الثنائى الأجنبى أن هذا الأمر مهم للغاية كونه يمنح اللاعب حرية تقديم كل ما لديه من مهارات.

فى سياق مختلف طلب الكولومبى أوسوريو التعاقد مع ظهير أيسر للفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل كأولى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق فى ظل الإحتياج الشديد نحو التعاقد مع لاعب فى الجبهة اليسرى أيسر يكون بديل لأحمد فتوح الظهير الأساسى والذى عانى خلال الموسم الحالى من العديد من الإصابات.

يأتى ذلك بسبب كثرة غيابات عبد الله جمعة وتفكير محمد عبد الشافى فى الإعتزال بنهاية الموسم الجارى، بالإضافة لعدم قدرة الناشئ حاتم سكر فى شغل المركز خلال الموسم المقبل مباشرة بسبب صغر سنه.

على صعيد أخر يبحث أوسوريو عن حل لأزمة الجبهة اليمنى والتى تعانى من نقص حاد نظرا لعدم وجود سوى التونسى حمزة المثلوثى والذى مازال موقفه غامضا بشأن تجديد تعاقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ويعكف اوسوريو على دراسة جميع اللاعبين من أجل تأهيل لاعبين جدد لشغل مركز الظهير الأيمن فى ظل عدم قناعته الكاملة بإمكانيات المثلوثى، ويعد الأقرب سيد نيمار نظرا لشغله هذا المركز من قبل.