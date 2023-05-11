شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك أمام رد ستار.. والأهلى مع رجاء أغادير فى بطولة الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره رد ستار الإيفوارى السادسة مساء اليوم فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

بينما يلتقى الأهلى " المنظم" مع نظيره رجاء أغادير المغربى فى التاسعة مساء على صالة الملك عبد الله الفيصل .

و فاز فريق الأهلى فى أول لقاءاته على بطل أثيوبيا أول امس بنتيجة59/8 ،بينما إفتتح الزمالك مشوار البطولة بمواجهة فانز الكاميرونى أمس .

تضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات ، يلتقى فريق الأهلى نظيره أول أغسطس الأنجولي .

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).