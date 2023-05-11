شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يراقب حالة مصابى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حالة اللاعبين المصابين في القلعة البيضاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من الدورى.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كافة المراكز على رأسها أحمد فتوح الذى ما زالت آلام الظهر تطارده وناصر المنسي المصاب بمزق العضلة الضامة وعمرو السيسي الذى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الركبة ونفس الحال بالنسبة لزميله محمد عبد الشافى وأخيراً عبد الله جمعة الذى يعانى من إجهاد العضلة الخلفية.

ويرغب فيريرا في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في الدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب فيهم ويرغب في منحهم الفرصة كاملة لإعادة تقييمهم.

في سياق مختلف طلب اوسوريو التعاقد مع ظهير أيسر للفريق في الميركاتو الصيفى المقبل كأولى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في ظل الإحتياج الشديد نحو التعاقد مع لاعب فى الجبهة اليسرى أيسر يكون بديل لأحمد فتوح الظهير الأساسى والذى عانى خلال الموسم الحالي من العديد من الإصابات فضلاً عن كثرة غيابات عبد الله جمعة وتفكير محمد عبد الشافى في الإعتزال بنهاية الموسم الجارى ، بالإضافة لعدم قدرة الناشئ حاتم سكر في شغل المركز لصغر صغر سنه.