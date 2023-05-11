شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل لمواجهة نوران جوهر فى نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت مصر لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش، وذلك بعد تأهل الثنائي، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر على زميلتها بوادي دجلة هانيا الحمامي، في الدور نصف النهائي، بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 105 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 12-10, 11-9, 9-11, 14-12.

بينما فازت نور الشربيني على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 6-11, 11-4.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.