شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم بالقسم الثانى.. لافيينا متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق لافيينا بقيادة النرويجى جورج كاليدى، ترتيب مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى برصيد 53 نقطة، متفوقا على فريق الجونة صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بعد مرور 24 جولة من المسابقة حتى الآن.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 لافيينا 53 نقطة

2 الجونة 53 نقطة

3 بترول أسيوط 47 نقطة

4 النصر للتعدين 44 نقطة

5 مصر المقاصة 42 نقطة

6 كيما أسوان 35 نقطة

7 المنيا 34 نقطة

8 الألومنيوم 33 نقطة

9 أسمنت أسيوط 30 نقطة

10 ديروط 29 نقطة

11 شُبان قنا 26 نقطة

12 الفيوم 22 نقطة

13 مركز شباب الطامية 19 نقطة

14 ملوى 18 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 17 نقطة

16 المدينة المنورة 15 نقطة

ويستقبل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس في مجموعة الصعيد برصيد 42 نقطة، فريق تليفونات بنى سويف القابع في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، ويسعى طارق حجاج المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط والتقدم خطوة والتمسك بالأمل الضعيف في خطف بطاقة العبور للدورى الممتاز، ولكن مهمته صعبة جدا، في الوقت الذى يبحث فيه محمد لطفى كابوريا المدرب الجديد للتليفونات في تحقيق أول فوز له مع الفريق في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط خاصة بعد انتفاضة المدينة المنورة.

ويحل فريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ضيفا على فريق الألومنيوم صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين اللذين يطمحان في مواصلة التقدم في جدول المجموعة، حيث يأمل النصر في خطف الثلاث نقاط لمواصلة التمسك بالآمال الأخيرة في الصدارة، بينما يسعى الألومنيوم للتقدم لاحتلال مركز متقدم للتأهل لدورى المحترفين الأول في القسم الثانى الموسم المقبل.

ويلتقى فريق المدينة المنورة صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد 15 نقطة، مع أسمنت أسيوط صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة، في مباراة يأمل فيها المدينة في انتزاع الفوز الثانى على التوالي في محاولة الهروب من الهبوط للقسم الثالث، بينما يسعى أسمنت أسيوط في خطف الثلاث نقاط والتقدم أكثر في ترتيب المجموعة في محاولة لإنهاء المسابقة في المراكز الخامسة الأولى.

وتستكمل مباريات الجولة الـ25 في مجموعة الصعيد يوم الجمعة بمباراتين بين المنيا والجونة، ديروط مع الفيوم، ويوم السبت 3 مواجهات قوية بين كيما أسوان مع شبان قنا، بترول أسيوط مع ملوى، وأخيرا لافيينا مع مركز شباب طامية.