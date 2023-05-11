شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الشرقية اليوم فى دور الـ32 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش فى السادسة مساء اليوم الخميس، فريق الشرقية بالزقازيق على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

يدخل فريق طلائع الجيش المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

وعكف عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة الشرقية بالكأس، ويرى النحاس أن تلقى شباك فريقه 35 هدفاً فى 25 مباراة أمر صعب للغاية، ويتسبب فى نزيف النقاط فى مباريات كثيرة.

وطالب عماد النحاس من لاعبيه بعدم التهاون أمام فريق الشرقية واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل إنهاء المباراة مبكرا والحذر من مفاجآت كأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفا.

فى المقابل، استعد فريق الشرقية لمواجهة طلائع الجيش بمواجهة الإسماعيلى فى مباراة ودية خسرها برباعية نظيفة، من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة اليوم أمام الطلائع.

ومن المتوقع أن يدخل الشرقية بتشكيل مكون من: إبراهيم الشحات فى حراسة المرمى، صقر، محمد بلحة، كريم ناصر، شكوكو فى الدفاع، حامد فيصل، عصام عادل، عمر فتحى فى الوسط، محمود أنيس، أحمد بالى، السيد مصطفى فى الهجوم.