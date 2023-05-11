شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والترجى فى تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم ،الخميس، الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إستاد رادس المقرر لها العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحضره من جانب الأهلي ، سمير عدلي المدير الإداري وباقي أفراد الطاقم الإداري للفريق من أجل الإتفاق على جميع تفاصيل مباراة الغد .

كما يحضر مارسيل كولر المدير الفني وقائد الفريق مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن مواجهة الترجي وطموحات الأهلي فيها وغيرها من الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة باللقاء حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.