موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة

وحذر حمزة الجمل من تكرار الأخطاء في المباريات القادمة، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى في جدول الدورى.

ويعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات الزمالك في الدوري وكأس مصر وأخرتها مباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتي فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار يصحح مسار الدراويش بجدول الدوري.