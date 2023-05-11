شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى ختام دور الـ"32" لبطولة كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة كعادة لقاءات الكأس.

ويحتل الأهلى الصدارة فى قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس مصر، متفوقاً على الزمالك، إذ تُوج المارد الأحمر بالبطولة 38 مرة، مقابل 28 للفارس الأبيض.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد اتحاد الكرة الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري موعدا لخوض مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وهي المواعيد التى تتعارض مع تحضيرات الأهلي لمباراة نصف النهائي.

مواعيد مباريات دور الـ"32" لكأس مصر

الخميس