شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطالب بحكام دوليين فى المباريات المتبقية له فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو نادى البنك الأهلى نظيرهم بلجنة الحكام في الاتحاد المصرى لكرة القدم بإسناد مباريات الفريق المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز لحكام دوليين، وذلك عقب تعرضهم للظلم التحكيمى في بعض اللقاءات الماضية.

وكان نادي البنك الأهلي تقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية ضد محمد العتباني حكم مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي والتي أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي وقع فيها حكم اللقاء، حيث قام بطرد محمود الجزار لاعب فريق البنك الأهلي دون أن يرتكب اللاعب خطأ يستدعى إشهار البطاقة الحمراء، وظل فريق البنك الأهلي يلعب منقوصا في الوقت الذي كان الفريق قريبا من تحقيق هدف الفوز.

واستكمل حكم اللقاء أخطاءه التحكيمية باحتساب ركلة جزاء ضد فريق البنك الأهلي أجمع على عدم صحتها خبراء التحكيم المصري وقد خاطبنا إتحاد الكرة من قبل بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر علي نتائج الفريق في العديد من المباريات.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام يوم 17 من الشهر الجارى و تقام على ستاد القاهرة الدولى.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز فى 5 مبارايات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.