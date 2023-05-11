 إنتر يهزم ميلان بهدفين نظيفين ويضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز إنتر الأربعاء في دربي محلي على جاره ميلان بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وحسم إنتر المتوج باللقب 3 مرات آخرها عام 2010 النتيجة بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بهدفي البوسني إدين دجيكو (8)، في رابع أهدافه هذا الموسم والـ 29 بمسيرته في 73 مباراة بالمسابقة القارية، والأرميني هنريخ مخيتاريان (11).



حقق إنتر فوزا مهما أمام ميلان ليضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه بهدفين نظيفين، سجلهما في غضون 3 دقائق مطلع الشوط الأول في دربي، توجهت له أنظار عشاق الكرة داخل إيطاليا وخارجها.



وحسم إنتر المتوج باللقب 3 مرات آخرها عام 2010 النتيجة بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بهدفي البوسني إدين دجيكو (8)، في رابع أهدافه هذا الموسم والـ 29 في مسيرته في 73 مباراة بالمسابقة القارية، والأرميني هنريخ مخيتاريان (11). ويلتقي الفريقان إيابا في 16 من الشهر الحالي.



وتواجه الفريقان للمرة الرابعة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث فاز إنتر في المباريات الثلاث الأخيرة مقابل هزيمة. علما أن ميلان لم يخسر في 3 مباريات أمام جاره اللدود في موسم واحد منذ 1994-1995 (مرتان في الكأس ومرة في الدوري).



كما فشل ميلان، حامل اللقب 7 مرات الذي افتقد لجهود نجمه المتألق البرتغالي رافايل لياو للإصابة، في هز شباك منافسه في المباريات الثلاث الأخيرة (خسر صفر-3 في الكأس وصفر-1 في الدوري)، بعدما كان فاز 3-2 في أول مواجهة بينهما في الدوري في أيلول/سبتمبر الماضي.



علما أن المرة الأخيرة التي فشل فيها "روسونيري" في التسجيل في 3 مباريات تواليا أمام "نيراتسوري" تعود إلى ما بين 1979 و1980 بقيادة ماسيمو جاكوميني.





(فرانس برس)