إبعاد والد هالاند من ملعب ريال مدريد بعد احتفاله بهدف السيتي (فيديو)

قال آلفي هالاند، والد مهاجم مانشستر يونايتد، أرلينغ هالاند، إنه أبعد من مقعده في ملعب بيرنابيو، لأن مشجعي ريال مدريد تضايقوا من احتفاله بهدف التعادل الذي سجله كيفن دي بروين، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



تظهر صور فيديو والد أرلينغ هالاند، يتهكم على مشجعي ريال مدريد، ثم يقتاد بعيدا عن مقعده.



وكتب هالاند على تويتر: "ريال مدريد لم يعجبهم احتفالنا بهدف كيفن دي بروين".



"ثم كان علينا أن نترك المكان لأن مشجعي ريال مدريد لم يرتاحوا لنتيجة واحد مقابل واحد".



وقد سجل دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 67 من المباراة بعد أن كان ريال مدريد متقدما بهدف فينيسيوس جونيور.



ولوح هالاند بكلتا يديه، مبتسما للجمهور تحته، ثم وضع يديه حول أذنيه مصغيا لجمهور ريال مدريد، بينما أفادت تقارير في إسبانيا بأنه رمى عليه الطعام.



وأضاف: "كان لنا مقلب لطيف مع جمهور ريال مدريد. لم يرتاحوا لتسجبل هدف التعادل، وهذا متوقع".



"ثم كان علينا الابتعاد 50 مترا عنهم. هذا كل ما حدث".



واعتاد لاعب مانشستر سيتي وليدز يونايتد السابق، على حضور مباريات سيتي، بانتظام، لمشاهدة ابنه الذي سجل 51 هدفا هذا الموسم.



وسبق للفريق الإسباني أن رفع كأس دوري أبطال أوروبا، التي لم يتوج بها مانشستر سيتي حتى الآن، 5 مرات منذ 2014، وأقصى بطل الدوري الانجليزي في نصف النهائي العام الماضي.



وأفادت تقارير في أكتوبر تشرين الأول الماضي بأن عقد هالاند يتضمن بندا يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد، في 2024، ولكن مدرب سيتي بيب غوارديولا قال إن ذلك "ليس صحيحا".



وقالت وكيلة أعماله، رفائيلا بيمونتا، في مارس آذار إن الانتقال إلى ريال مدريد حلم أي لاعب.



ويستقبل سيتي منافسه ريال مدريد في مباراة العودة في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 مايو أيار.



وفي حالة التأهل، يواجه سيتي المتأهل من المواجهة بين إنتر ميلان وأي سي ميلان، في المباراة النهائية المقررة يوم 10 يونيو حزيران في اسطنبول.



(وكالات)



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