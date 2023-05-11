شكرا لقرائتكم خبر الهلال ينشد الكأس العاشرة والوحدة يريدها آسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتوج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الفريق الفائز في المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022 - 2023، بين فريقي الهلال والوحدة التي ستجرى غدا الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في أمسية كروية ترسم عمق اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، وتبرز معالم النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها السعودية في إطار رؤية 2030، للمضي قدما لتحقيق مستهدفاتها في مواجهة كروية تجمع بين التاريخ الكروي المجيد للأندية السعودية وبين أكبر الأندية حصدا للبطولات وتشريفا في المحافل الخارجية.

اللقب التاريخي

وتعود الذاكرة الكروية اليوم إلى تسجيل إحداثيات قيامها ونشأتها في السعودية عبر بوابة فريق الوحدة الذي ينشد اللقب التاريخي الثالث له بعد تحقيقه في نسختي 1957 ـ 1966، وبعد غياب عن الوقوف في نهائي الكأس قبل 53 سنة بعد تحقيق الوصافة للمرة الخامسة في تاريخه عام 1970.

ويحلم المكيون في تحقيق اللقب للدخول في المشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ فريقهم الكروي في حال تحقيق البطولة.

بينما فريق الهلال أكثر الأندية السعودية تحقيقا للبطولات المحلية والخارجية بواقع 65 بطولة بشكل إجمالي، فإنه ينشد بطولة أغلى الكؤوس كلقب عاشر له، بعد تسجيله وصافة الكأس 7 مرات، ولا يريد أن يخرج بموسم صفري بعد فقدانه السبت الماضي لقبه القاري الخامس أمام أوراوا رد دايموندز الياباني بعد أن فقد حظوظه بالدوري هذا الموسم، في حين يعاني منافسه الوحدة في دوري روشن السعودي في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

مشوار الفريقين

ومر طريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ18 في تاريخه، بعد هزيمته للاتفاق بـ (3 / 0) في ثمن النهائي، وكسب الفتح (3 / 1) في دور ربع النهائي، وتغلب على الاتحاد (متصدر الدوري بـ62 نقطة) بهدف نظيف في نصف النهائي.

في المقابل تأهل الوحدة للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه بعدما هزم ضمك (1 / 0) في ثمن النهائي، والباطن (2 / 1) في ربع النهائي، وأسقط النصر بهدف وحيد في الدور نصف النهائي.

ويسعى الهلال لتجنب المفاجآت كما حدث في الموسم الماضي، عندما خسر المباراة النهائية أمام الفيحاء (1 / 3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1 / 1)

في المقابل تأهل الوحدة للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ 53 عاما، عندما خسر من الأهلي في نهائي بطولة كأس الملك عام 1970.

قبل المواجهة



سيحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على جائزة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي

يحصل الوصيف على جائزة مالية قيمتها 5 ملايين ريال سعودي

الوحدة يفتقد خدمات مدافعه عبدالله الحافظ بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام النصر

الفريقان التقيا مرتين خلال الموسم الحالي، وحسم الهلال لقاء الدور الأول بـ(3 / 0)، وانتهى لقاء الدور الثاني بالتعادل بهدف لمثله

الهلال حقق اللقب 9 مرات (1962، 1965، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017، 2020)

الوصيف (1963، 1968، 1977، 1981، 1985، 1987، 2010)

الوحدة بطل نسختي 1957 ـ 1966

الوصيف 5 مرات (1958، 1959، 1960، 1961، 1970)

مواجهات الفريقين في بطولة كأس الملك

1961 أول مواجهة انتهت للهلال 3 / 2

1980 الهلال 4 / 1

1980 الهلال 3 / 0

2008 تعادل دون أهداف في لقاء الذهاب، كسب الهلال لقاء الإياب بـ2 / 1

2011 الهلال 6 / 3

2017 الهلال 3 / 2

أبرز إنجازات دياز مع الهلال

بدأت مسيرة رامون دياز مع الهلال منذ أكتوبر 2016 وحتى الـ18 من فبراير 2018، نجح في تحقيق بطولة الدوري. والكأس موسم 2016 - 2017. وفي في فبراير 2022 عاد وتمكن من حصد لقب الدوري من أمام الاتحاد

في الولاية الأولى له خسر بطولة دوري أبطال آسيا 2017 ، أمام أوراوا الياباني وتكرر في الولاية الثانية في نسخة 2022، كما حقق في الولاية نفسها وصيف كأس الملك 2022، بعد خسارته أمام الفيحاء بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي لركلات الترجيح.

أبرزت إنجازات سييرا مع الفرق السعودية