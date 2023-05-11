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اهداف مباريات اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 مباراتان ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث التقى فريق فاركو مع المصرية للاتصالات، وواجه فيوتشر نظيره طلائع الأسطوال.

فيوتشر يهزم طلائع الأسطوال 1/4 ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر.. فيديو

تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق طلائع الأسطوال بنتيجة 4 / 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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