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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 هي ملخص لأهم الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فيوتشر يهزم طلائع الأسطوال 1/4 ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر.

فيوتشر يهزم طلائع الأسطوال 1/4 ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر.. فيديو

تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق طلائع الأسطوال بنتيجة 4 / 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام.

فاركو يهزم الإتصالات بهدف ويضرب موعدا مع الزمالك بكأس مصر

فاز فاركو على المصرية للإتصالات بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ32 لبطولة كأس مصر . منتخب الشاطئية يواجه قيزغستان بدلا من السودان فى افتتاح كاس العرب يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى منتخب قيزغستان بدلا من السودان في بطولة كاس العرب بالسعودية. جهاز المنتخب الأولمبى يعقد اجتماعه التحضيرى لبطولة أمم أفريقيا.. صور عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، اجتماعه التحضيري اليوم الأربعاء، للتنسيق للمرحلة المقبلة. كولر يطلب تقريرا عن 9 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى من معاونيه تقرير عن اللاعبين المستبعدين من رحلة تونس لمواجهة الترجى.

أوسوريو يعالج أخطاء دفاع الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى

يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى.

شوبير: برونو سافيو يقترب من الرحيل عن الأهلى رغم براءته

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلى برونو سافيو لاعب الأهلى اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.