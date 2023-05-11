رضا شحاتة يضم قائمة كاملة لفريق غزل المحلة استعدادا لمواجهة سيراميكا

القاهرة - سامية سيد - قرر رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة ضم جميع اللاعبين للمعسكر المغلق المقام بالقاهرة، وذلك للعمل على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبيه قبل مواجهة سيراميكا فى الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمي: محمود رضا، عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، طارق سامي، إيهاب سمير، هاني عادل، مصطفي العش، معاذ الحناوي، أحمد رضا .

خط الوسط: خالد الاخميمي، كريم مصطفي، محمد بازوكا، إبراهيم عايش، حميد ماو، أحمد النادري، مصطفى أسامة، أحمد الشيخ.

الهجوم: حازم مرسي، عبد الرحمن "أجويرو"، جبريال أوريك.

وشهدت القائمة غياب كل من: أحمد الجعيدى، إبراهيما كونيه، صلاح ريكو بسبب الإصابة .