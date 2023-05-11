شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فانز الكاميرونى 20/41 فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فانز الكاميرونى بنتيجة 20/41، فى إطار أول مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

ويسعى الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى هذه البطولة بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الأهلى الأحد الماضى على نفس الصالة بنتيجة 27 / 24، مما دفع الإدارة إلى توجيه الشكر للمدير الفنى الإسبانى.

وأقيم الاجتماع الفنى للبطولة مساء الإثنين بحضور خالد العوضي مدير البطولة، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ومن الاتحاد الأفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.