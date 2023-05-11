شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم طلائع الأسطوال 1/4 ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق طلائع الأسطوال بنتيجة 4 / 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام.

سجل أهداف المباراة لفيوتشر كل من مروان محسن هاتريك فى الدقائق 3، 5، 38 وأيمن الصفاقسى الهدف الرابع في الدقيقة 56، بينما أحراز هدف فريق طلائع الأسطوال عمر أحمد عطيتو في الدقيقة 70.

وسيطر لاعبو فريق فيوتشر على أحداث اللقاء كاملة منذ اللحظات الأولى، عن طريق مروان محسن ومصطفى البدرى وعبد الكبير الوادى، بينما لعب لاعبو فريق طلائع الأسطوال فى حدود الإمكانيات الفنية والبدنية.

وخاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى.. محمود جنش.

خط الدفاع.. باسم علي، علي الفيل، طارق طه، جوزيف نجويم.

خط الوسط.. مهند لاشين، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، علي زعزع.

الهجوم.. عبد الكبير الوادي، مروان محسن.