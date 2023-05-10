في 3 دقائق.. إنتر يصعق ميلان بهدفين في شوط أول مثير (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من "ديربي الغضب" الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتقدم إنتر على ميلان بهدفين نظيفين، في المواجهة المقامة حاليا على ملعب "سان سيرو".

تقدم إنتر ميلان سريعا بالهدف الأول عن طريق مهاجمه ادين دجيكو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

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وفي الدقيقة 11، أضاف ميختاريان الهدف الثاني للإنتر، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين نظيفين.

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وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - كيار - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - رادي كورنيتش.

خط الهجوم: أليكس ساليميكيرز - أوليفيه جيرو- براهيم دياز.

بينما بدأ الإنتر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريز، باريلا، هاكان أوغلو، مخيتاران، ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ادين دجيكو.

وكان ميلان قد تأهل الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بطل الدوري الإيطالي نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين بعدما فاز في جولة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل إياباً على ملعب مارادونا بهدف لكليهما.

فيما ارتقى انتر ميلان الى نصف نهائي البطولة بعدما عبر بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين الأول انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين نظيفين خارج الأرض قبل أن يعود ويتعادل إيجابيا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3.