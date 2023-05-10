شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك ايتوجا ينتظم فى تدريبات المصرى بعد جراحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الكاميروني فرانك إيتوجا، مهاجم النادي المصري، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث كان ايتوجا قد خضع لعملية جراحية دقيقة فى العين قبل أسبوعين، بأحد المراكز الطبية المتخصصة، عقب إصابته بانفصال فى الشبكية، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع فريقه السابق أشانتي كوتوكو الغاني قبل انضمامه إلى المصري.

وعاد اليوم الأربعاء، النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، إلى معسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي،على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.