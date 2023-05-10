شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينافس فيوتشر على ضم محمد أبوجبل حارس البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى أهتمام مسئولي أندية نادى بيراميدز وفيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب حاجة كل منهم لوجود حارس من أصحاب الخبرات في البطولات الافريقية و المنافسة .

ويعد محمد أبو جبل من أفضل حراس المرمى فى الوقت الحالي حيث ساهم مع منتخب مصر الوصول الى نهائي كأس الأمم الافريقية الماضية و الخبرات التي يتمتع بيها من مباريات دولية مع نادى الزمالك وحقق العديد من البطولات المحلية و الافريقية.

ولعب محمد أبو جبل هذا الموسم مع فريق البنك الاهلى 25 مباراة حيث حصل على كلين شيت في 6 مباريات هذا الموسم .

وأنضم محمد أبو جبل لفريق البنك الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة أعوام .