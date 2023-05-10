شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى تونس يحضر مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، اليوم على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير إيهاب فهمي قد حرص على التواجد في مطار قرطاج، واستقبل بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى تونس، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وقامت السفارة المصرية في تونس بالتنسيق الكامل مع سمير عدلي المدير الإداري ، لإنهاء كافة الأمور الإدارية وتسهيل خروج الفريق من المطار.

ورافق السفير إيهاب فهمي بعثة الأهلي من مطار قرطاج إلى فندق الإقامة بالعاصمة تونس، وأكد على تذليل الصعاب أمام الفريق لإنجاز مهمته في تونس.

ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.