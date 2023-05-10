شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات "كبار الأهلى" مع اللاعبين قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى قائد الفريق، والثنائى على معلول وعمرو السولية، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، بهدف حثهم على الفوز على الترجى التونسى فى اللقاء المقرر له العاشرة مساء الجمعة على استاد رادس فى تونس فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب.

الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز لتخطى عقبة الترجى والصعود للمباراة النهائية لدوري الابطال.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول والسولية على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الأهلى.